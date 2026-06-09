週刊アスキー No.1599(2026年6月9日発行)

特集1はWindows 11の不満を無料で解決。PCが遅いのは、ハードのせい？ それともOS設定が不適切？ 特集2はテレビ。RGB Mini-LEDバックライトなど最新技術をまとめながら、いま買っていい適切なテレビがわかる記事を目指している。

週アス最新号は6月9日（火）発行です。

電子版週刊アスキーの購入はこちらから

特集など内容の詳細は以下。

★アスキーの有料会員サービス「ASCII倶楽部」会員の方は、内容をクリックすると直接ページが開きます。

【表紙の人】

吉田有梨沙（Straight Angeli）

【特集】

Win 11の不満を無料で解決

【特集】

テレビは大画面が正義

【ニュース】

ASCII Top Stories

【連載】

ASCII Power Review

【ニュース】

PC自作ニュース

【連載】

T教授の戦略的衝動買い

【連載】

みやさとけいすけの工具探検隊

【連載】

JavaScriptの部屋

【連載】

注目＆お買い得ガジェット

【連載】

今週のねこちゃん写真館

【連載】

今週のグルメ

【連載】

ASCII倶楽部に行こう!!

【連載】

コラムジャングル

【ニュース】

ASCII.jp News

【連載】

今週のグラビア

【連載】

福田有宵先生が占う！ 今週の運勢／6/9-6/15

【連載】

NeXT=完全予想

Newsstand（定期購読）およびBOOK☆WALKER、Kindle、Kobo（ともに単号販売）で電子版を配信しています。各電子書店での詳しい購入方法は、下記リンクの記事をご参照ください。

Newsstandで電子書籍版をダウンロード

アスキーでは、電子版週刊アスキーが読み放題になるサービス「ASCII倶楽部」を展開中です。会員期間中は2013年からのバックナンバーも読み放題！

■通巻：1599号

■発行：2026年6月9日(火)

■次号発行予定：2026年6月16日(火)