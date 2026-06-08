GALLERIA、AMD Radeon RX 9070 GRE搭載ゲーミングPCを発売へ

サードウェーブは、最新のAMD製デスクトップ用GPU「AMD Radeon RX 9070 GRE」を搭載したデスクトップPC GALLERIAの2モデルを、全国の「ドスパラ」各店舗およびオンライン通販サイトにて7月上旬ごろから発売する。

GALLERIAの新モデルに搭載されるAMD Radeon RX 9070 GREは、AMDの新しいデスクトップVGAシリーズ「AMD Radeon RX 9000 series」に属し、最新アーキテクチャRDNA 4を採用している。第3世代レイトレーシングアクセラレータと第2世代AIアクセラレータにより、最新のAAAゲームからeスポーツタイトルまで、さまざまなゲームで高画質・高フレームレートのプレイをサポートする。

また、AMD FSR 4.1やAFMF 2を導入し、AIを利用したアップスケーリング技術がより滑らかな映像を実現する。12GBのGDDR6メモリを装備し、1440pゲームに最適な描画性能を提供。さらに、強化されたレイトレーシング性能とメディアエンジンにより、ゲームだけでなく、配信や動画編集、そして3D制作といったクリエイティブ用途にも適している。

中国市場向けの「GRE（Great Radeon Edition）」シリーズとして先行展開されたAMD Radeon RX 9070 GREは、コストパフォーマンスに優れたモデルであるという。新たなGALLERIAのモデルは、このGPUの持つ高性能を最大限に活かして、高負荷なゲームやマルチタスク環境での安定した動作を提供することを目指している。