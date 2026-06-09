最大60,000円オフ＆送料無料！ パソコンショップSEVENの24時間限定セール

セブンアールジャパンは、6月9日に24時間限定の『2026/6/9 24時間限定セール』を開催する。目玉商品として、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大60,000円オフで販売される機会となっている。
今回のセールでは、代表製品として「ZEFT Z55BK」が通常649,800円のところ、60,000円オフの589,800円（税抜）で提供される。このモデルはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、グラフィックはGeForce RTX 5080を備える。プロセッサにはintel Core Ultra7-265KFを採用し、大容量の32GB DDR5メモリと2000GB SSDを備えたハイスペックな仕様だ。
さらに、「SR-u7-6280B/S1ND」もセール対象商品で、こちらは通常328,800円から29,000円オフの299,800円（税抜）に価格が引き下げられている。Windows 11 Home 64ビット版を搭載し、64GB DDR5メモリとintel Core Ultra7-270K Plusを備える点が魅力的なモデルだ。
そして、手軽にゲーミングを始めたいユーザーにおすすめなのが「SR-ar5-5460DH/S9ND」。こちらは通常176,800円から7,000円オフの169,800円（税抜）で販売されることになる。AMD Ryzen 5 8500Gプロセッサと16GBのメモリが特徴で、初めてのゲーミングPCとしても最適だとしている。
セールは6月9日の0:00から23:59までの24時間限定で行われ、公式サイトからのみ購入可能で、送料無料となる。詳しい情報や購入手続きは、特設ページの訪問を推奨する。
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