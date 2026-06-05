14の可動ポイントで姿勢を支える　LiberNovo新型電動ワークチェア登場

LiberNovoは、電動ワークチェアブランド「LiberNovo」の新型モデル「LiberNovo Omni Pro」「LiberNovo Omni SE」「LiberNovo Maxis - Airflow」の日本向け販売予定価格を発表した。早割価格はLiberNovo Omni SEが85,859円、LiberNovo Omni Proが143,089円、LiberNovo Maxis - Airflowが186,009円となる。先行予約は6月17日10時59分まで受け付け中だ。

3機種はいずれも、身体の動きに合わせて座面や背もたれを調整する「ダイナミック・サポート・システム」を搭載する。さらに、8つの可動パネルと14のデュアル接続ポイントで構成された「フレックスフィットバックレスト」により、脊椎に沿った支えを目指す設計だ。長時間のデスクワーク、プログラミング、ゲームプレイなど、座る時間が長い用途での快適性を重視する製品群だという。

先行予約では、1,000円のデポジット支払いで5,000円分の値引きクーポンが付与され、追加で1年保証も付くという。

購入特典は金額帯ごとに異なり、10万円以上で「Smart Entry 応援セット」、12万円以上で「Eco-Comfort ワークマット」、15万円以上で「Ultimate 究極快眠セット」が用意される。特典は1注文につき1点のみで、重複受領はできない。加えて、LiberNovoは6月2日から6月4日まで、東京ビッグサイトで開催される「オルガテック東京2026」に出展する。会場は南1～4ホール、ブース番号はS1-C17で、試座やストレッチ機能の体験が予定されている。