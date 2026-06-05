今が買い時！ FRONTIERの高性能ゲーミングPCがボーナスセールで大幅値下げ

FRONTIERダイレクトストアでは、ゲーマーを虜にする高性能PCを特別価格で提供する「FRONTIER スペシャルボーナス！！ 限界プライス！ラインナップ第1弾」を6月5日15時から6月12日15時まで開催する。中でも目玉商品は、圧倒的なパフォーマンスを誇る「FRGHLMB650/WS0309」で、販売価格は328,800円だ。
ゲーマーから人気を集めるFRONTIERの注目モデル「FRGHLMB650/WS0309」は、トップクラスの性能を誇るCPU「Ryzen 7 9800X3D」とGPU「Radeon RX 9070 XT」を搭載し、高負荷でのゲームプレイにも安定して対応できる。4K解像度でのプレイや高フレームレートを追求するユーザーにとって最適な選択肢となるだろう。このほか、静音電源やWi-Fi 6E、Bluetooth 5.3も装備し、使い勝手や品質においても妥協のない製品である。
ハイエンドを求めるユーザー向けには、最高峰のCPU「Ryzen 9 9950X3D2」とGPU「GeForce RTX 5090」を組み合わせた「FRGHLB850/WS0424」も用意されており、こちらは869,800円で販売される。ほかにも、幅広いニーズに応じた全18機種がボーナス価格で提供される予定だ。
興味を持った人は、ぜひ期間中にFRONTIERダイレクトストアを訪れて、その性能を確認してみてほしい。セールの詳細は公式サイトにて確認することができる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります