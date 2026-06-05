今が買い時！ FRONTIERの高性能ゲーミングPCがボーナスセールで大幅値下げ

FRONTIERダイレクトストアでは、ゲーマーを虜にする高性能PCを特別価格で提供する「FRONTIER スペシャルボーナス！！ 限界プライス！ラインナップ第1弾」を6月5日15時から6月12日15時まで開催する。中でも目玉商品は、圧倒的なパフォーマンスを誇る「FRGHLMB650/WS0309」で、販売価格は328,800円だ。

ゲーマーから人気を集めるFRONTIERの注目モデル「FRGHLMB650/WS0309」は、トップクラスの性能を誇るCPU「Ryzen 7 9800X3D」とGPU「Radeon RX 9070 XT」を搭載し、高負荷でのゲームプレイにも安定して対応できる。4K解像度でのプレイや高フレームレートを追求するユーザーにとって最適な選択肢となるだろう。このほか、静音電源やWi-Fi 6E、Bluetooth 5.3も装備し、使い勝手や品質においても妥協のない製品である。

ハイエンドを求めるユーザー向けには、最高峰のCPU「Ryzen 9 9950X3D2」とGPU「GeForce RTX 5090」を組み合わせた「FRGHLB850/WS0424」も用意されており、こちらは869,800円で販売される。ほかにも、幅広いニーズに応じた全18機種がボーナス価格で提供される予定だ。

興味を持った人は、ぜひ期間中にFRONTIERダイレクトストアを訪れて、その性能を確認してみてほしい。セールの詳細は公式サイトにて確認することができる。