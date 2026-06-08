RTX 5080搭載ハイエンドPCが6.9万円引き、24時間限定セール始まる

セブンアールジャパンは、6月8日に1日限定の大規模セールを実施する。これにより、パソコンショップSEVENが提供する最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大69,000円オフで購入可能という驚きのチャンスが提供される。セールは6月8日0時から23時59分までの24時間限定となる。
セールの目玉商品である「ZEFT Z55XR」は、通常価格698,800円（税抜）から69,000円オフとなり、特価629,800円（税抜）で提供される。このモデルは、Microsoft Windows 11 Proを搭載し、intel Core i7-14700FプロセッサーやGeForce RTX 5080グラフィックボードなどの最新技術を組み込んだ、究極のパフォーマンスを誇るハイエンドPCだ。64GBのDDR5メモリと2000GBのSSDストレージを持ち、ゲーミングやクリエイティブ制作に最適な仕様となっている。
また、手頃な価格で優れたパフォーマンスを実現する「ZEFT R60FY」と「ZEFT R66F」もセール対象だ。「ZEFT R60FY」は通常価格366,800円（税抜）から27,000円オフの339,800円（税抜）、「ZEFT R66F」は通常価格299,800円（税抜）から15,000円オフの284,800円（税抜）で提供される。それぞれAMDのRyzenプロセッサーを搭載し、スムーズなパフォーマンスを提供する。
このセールはオンラインで行われ、詳細や購入はセール特設ページから確認することが可能だ。また、全10商品がセール対象となっており、送料無料の特典も付いているので見逃せない。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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