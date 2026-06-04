【本日限定】パソコンショップSEVEN、人気ゲーミングPCを最大5万円オフで販売

セブンアールジャパンはパソコンショップSEVENにおいて、6月6日0時から6月6日23時59分までの24時間限定で「2026/6/6 24時間限定セール」を実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大50,000円オフとなる特別価格を用意するという。
今回のセールでは、全10商品が対象となり、送料無料で購入できる。中でも注目は「ZEFT Z57U」で、Intel Core Ultra9-285、GeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載し、通常499,800円（税抜）から50,000円オフの449,800円（税抜）で販売する。ほかにも「ZEFT Z59V」はIntel Core Ultra7-265FとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを備え、325,800円（税抜）で購入できる。
さらに「ZEFT Z55EKC」はIntel Core Ultra7-265KF、GeForce RTX 5060、64GB DDR5メモリ、2000GB SSDを搭載し、特価386,800円（税抜）となる。いずれもWindows 11 Home 64ビット版を採用し、用途に応じてゲーム、動画編集、マルチタスクまで幅広く対応しやすい構成だ。ケースはCoolerMaster MasterFrame 600 Blackのモデルや、ミドルタワー、マイクロタワーなどがあり、電源も650Wから850Wまで用途に合わせた仕様となっている。
購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行ってほしい。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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