今だけ最大13万1000円オフ！ RTX 5090搭載ハイエンドPCがお買い得に

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、6月5日に「2026/6/5 24時間限定セール」を実施する。セール期間は6月5日0:00から6月5日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを中心に、最大131,000円オフで提供するという。
注目の対象製品は、GeForce RTX 5090を搭載する「ZEFT Z55IK」だ。Intel Core Ultra 7 265F、128GB DDR5メモリ、2TB SSD、Z890チップセット、1300W 80Plus Platinum電源を備え、通常1,299,800円から131,000円引きの1,168,800円（税抜）で販売する。送料無料で、ハイエンドゲームや動画編集、AI活用まで視野に入る構成だという。
そのほかにも、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070を組み合わせた「ZEFT R61G」は通常414,800円から40,000円引きの374,800円（税抜）、Intel Core Ultra 7 265FとGeForce RTX 5070を採用した「ZEFT Z59L」は通常397,800円から28,000円引きの369,800円で登場する。いずれも32GB DDR5メモリと1TB SSDを搭載し、ミドルタワーケースと80Plus Gold電源を採用するなど、ゲーミング用途を意識した仕様だという。
購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページから行う。対象は全10商品で、各製品ページには詳細な構成や価格が掲載されている。セールは24時間限定のため、狙いの構成がある場合は早めの確認が重要になるだろう。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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