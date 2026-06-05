暑い日の移動がだいぶラクになる！ JisuLifeのハンディファンは小型なのに最大28時間使える頼れるやつ

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JisuLife ハンディファン 10 Sは、ただの小さい扇風機というより、暑い日の外出でうれしい“持ち歩ける涼しさ”を提供するアイテム。駅まで歩いたあと、電車待ち、フェス、買い物、子どもの送迎など、汗がじわっと来る瞬間にサッと出せるのがえらいんです。

小型でバッグに入れやすいのに、9枚ブレードとブラシレスモーターで強くて肌当たりのやさしい風を狙っているのがポイント。風量は5段階で調整でき、LEDディスプレイで風量やバッテリー残量も見やすい仕様です。

JisuLife ハンディファン 10 Sの特徴

小型なのにちゃんと風が来る

最適化されたブラシレスモーターと9枚のブレードで、バッグに収まりやすいコンパクト設計ながら、独自のエアフロー設計で送風面積と風の強さを確保しています。

最大28時間駆動で外出に強い

最大28時間駆動をうたっており、バッテリー持ちを重視したい人にも向いています。通勤や買い物だけでなく、旅行、野外イベント、夏の待ち時間など、汗が止まらない場面で頼れます。

5段階風量とLED表示で使いやすい

風量は5段階で調整でき、LEDディスプレイで風量レベルやバッテリー残量を確認できます。弱めでそよそよ、強めで一気に涼むなど、場面に合わせて使いやすいのが魅力。

まとめ：夏のバッグに入れっぱなしで正解

参考価格：3,980円

JisuLife ハンディファン 10 Sは最大28時間駆動をうたっているので、ちょっとした外出はもちろん、通勤、旅行、イベント、テーマパークなどでも電池切れの不安を減らせます。USB-C充電対応で、付属品としてUSB-C & USB-Aケーブルと専用ストラップが入っているのも、買ってすぐ使いやすい。

安全面に気を配っているのも見逃せません。過電圧・過電流やバッテリー温度などを保護する設計に加え、指や髪の毛を巻き込みづらい狭いガード、バッグの中で勝手に動きにくい誤作動防止ロックも備えています。

ハンディファンに詳しくなくても、夏のバッグに入れっぱなしにできる、「小さくて、長く使えて、風量が選べて、持ち歩きやすい」一台です。