最大40時間使えるって安心感すごい！ JisuLifeの本気ハンディファン「Pro1 S」で夏の外出を乗り切れ

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100段階で風量調整できるハンディファン

JisuLife ハンディファン Pro1 S

ハンディファンって、「若い人が首から下げてるアレでしょ？」くらいに思っている人も多いはずです。でも、JisuLife ハンディファン Pro1 Sはちょっと別物。5000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大40時間使えるので、通勤、外回り、イベント、旅行など、暑さでやられそうな時期にしっかり使えます。

風量は100段階で調整可能。ちょっと涼みたいときは弱めに、炎天下で「かなりキツい」というときは強めに、細かく調整できます。LEDディスプレイで風量やバッテリー残量が見えるのも便利で、見た目もアルミボディでちゃんとしています。ハンディファンなのに、“ガジェットを買った感”がありますね。

JisuLife ハンディファン Pro1 Sの特徴

最大40時間使える大容量バッテリー

5000mAhのバッテリーを搭載し、最大40時間の駆動に対応。朝の通勤から外出、イベント、帰宅まで、充電切れをあまり気にせず使えるのが魅力。

100段階の風量調節に対応

風量は1％刻みで100段階に調整可能。室内でそよ風のように使いたいときも、屋外でしっかり涼みたいときも、自分好みの風に合わせられます。

アルミボディ＆USB-C充電で扱いやすい

アルミニウム素材のボディで質感が高く、LEDディスプレイで風量や電池残量も確認できます。USB Type-C充電対応なので、普段のガジェット感覚で使いやすいのもポイントです。

まとめ：ちゃんと涼しくて、長く使える

参考価格：6,980円

JisuLife ハンディファン Pro1 Sなら、駅まで歩いただけで汗が止まらない、イベント会場の待機列で魂が抜ける、昼休みに外へ出た瞬間に帰りたくなる。そんな日常の“暑くてしんどい”を、だいぶマシにしてくれます。

USB Type-C充電対応なので、スマホ周辺機器と同じ感覚で充電できるのも地味にラク。ストラップやポーチも付いていて持ち歩きやすく、ハンディファンに興味がない人ほど、「え、夏の装備品じゃん」となりそうな一台です。