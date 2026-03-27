サムスン待望の「870 EVO SSD」8TBモデルが登場
ITGマーケティングは、サムスンの2.5インチSATAインターフェース対応の「870 EVO SSD」8TBモデルを、3月27日より販売開始した。価格は413,980円。
新たな「870 EVO SSD」は、サムスンの先進的なSSD技術による高性能を誇り、読み出し最大560MB/秒、書き込み最大530MB/秒のシーケンシャル速度を実現する。また、大容量の可変バッファを持つインテリジェントTurboWrite機能が、持続的な書き込み速度を維持するという。これは特にプロフェッショナルクリエイターや高負荷プロジェクトにおいて真価を発揮するだろう。
本モデルは8TBまでの容量がラインアップされており、ゲームやメディアファイルのアーカイブに最適だ。さらに、870 EVOは5年間の限定保証と最大4,800TBWの総書き込み容量を備え、信頼性の高さも魅力となっている。主要なホストシステムとの互換性に優れており、様々なPC環境でその性能を発揮する。
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