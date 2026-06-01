13年ぶり、幻の「チョコミントシュー」が復活！7店舗限定で登場

シュークリーム専門店ビアードパパは、7店舗限定で「チョコミントシュー」（320円）を本日6月1日より販売開始しました。6月末までの限定商品。

ビアードパパ史上最も「爽快」

幻のチョコミントシューが13年ぶりに登場！

「チョコミントシュー」は、2013年に一部店舗でテスト販売された、いわば“幻のシュークリーム”です。



近年のチョコミント人気の高まりを受け、13年ぶりに復活。今のトレンドに合わせて新たに開発したといいます。

ザクザク食感のショコラ生地にチョコをコーティングし、ミントシェイブチョコレートをトッピング。生地の中にはチョコチップ入りのさわやかなミントクリームを詰め込んだ、ビアードパパ史上最も「爽快」なシュークリームだそうです。



チョコミント好きの“チョコミン党”はもちろん、チョコミントを初めて食べる人も楽しめるよう、何度も試作を重ねて「清涼感」と「チョコの甘さ」のバランスを追求したとのことです。

【販売店舗】

・ビアードパパ ウィング新橋店（東京都）

・ビアードパパ ヨドバシAkiba店（東京都）

・ビアードパパ 池袋西口店（東京都）

・ビアードパパ 名古屋地下街サンロード店（愛知県）

・ビアードパパ 名古屋セントラルパーク店（愛知県）

・ビアードパパ ホワイティうめだ店（大阪府）

・ビアードパパ イオンモール四條畷店（大阪府）

全国で7店舗のみとレア感高い

なんと13年ぶりに再開発されたという、幻のシュークリーム。これは食べ逃すわけにいきませんね。

発売が全国で7店舗のみと少々購入が大変ですが、お店の近くに立ち寄る際はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）