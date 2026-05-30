週刊アスキー No.1598(2026年6月2日発行)

特集1はパソコンの買い方。全体に価格が高騰する中、本当に必要な性能・機能はなに？ 特集2はおひとりさまの「生活の悩み」も解決してくれるベストバイ家電10選だ。
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■通巻：1598号
■発行：2026年6月2日(火)
■次号発行予定：2026年6月9日(火)
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