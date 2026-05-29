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AmazonスマイルSaleは6月2日まで！ この週末、欲しかったアレをおトクに買うチャンスだ!!

2026年05月29日 17時00分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

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「AmazonスマイルSale」の期間は2026年5月27日から6月2日までの7日間！（画像をタップすると外部ページに飛びます）

週末の買い物欲、爆発！
AmazonスマイルSale」が来た

　Amazonは2026年5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間、「AmazonスマイルSale」を開催中です。暑さが本格化する前に、買い物欲のエンジンをかけるなら今。家の中も、デスクまわりも、夏の準備も、まとめてゴキゲンにしてくれるお祭りセールが始まりました。

「AmazonスマイルSale」を確認する
 

AmazonスマイルSaleとは？

　AmazonスマイルSaleは、Amazon.co.jpで定期的に実施されるセールイベント。家電、PC周辺機器、日用品、食品、ファッション、Amazonデバイスなど、幅広いジャンルの商品がセール対象になります。つまり、「ちょっと気になってたんだよな……」というアレやコレを、いつもよりおトクに狙えるチャンスです。

　欲しかったガジェットを迎え入れるもよし、生活用品をまとめ買いするもよし。夏物家電、飲料、日用品など、これからの季節に出番が増えるアイテムをそろえるにもぴったりのタイミングです。買うか迷っていたアイテムも、セール価格なら「まあ、今いっとくか！」と背中を押されるかもしれません。

ポイントアップキャンペーンに参加しよう！

　Amazonスマイルsaleでは、購入時に付与されるAmazonポイントがアップするキャンペーンも見逃せません。

　参加条件は簡単。キャンペーンページからエントリーした後、Amazonスマイルsaleの期間中に合計1万円（税込）以上の商品を購入すると、さまざまな条件達成に応じて追加のAmazonポイントが付与されます。詳細はキャンペーンページをご確認ください。

　特に確認しておきたいのが、対象のカテゴリー商品を購入することでもポイントがアップすること。対象カテゴリーはユーザーによって異なりますので、みなさん早めにチェックしておきましょう。

ポイントアップキャンペーンは必ず参加しよう！（画像をタップすると外部ページに飛びます）

「ポイントアップキャンペーン」にエントリー
 

気になる商品はこれ！

　「Dyson V8 Slim Fluffy Extra」がAmazonスマイルSaleの対象に！ 参考価格38,000円が22％OFFの2万9800円で販売中です（売り切れの場合あり）。

　コードレス掃除機をそろそろ買い替えたい人にとってかなり“買い”の一台。ダイソンのコードレスとしては手を出しやすい価格帯ながら、スリムタイプなので取り回しやすく、フローリングや日々のちょこっと掃除に使いやすいのが魅力です。

　高機能な最新モデルほどの派手さはありませんが、逆に言えば「吸引力はちゃんと欲しい、でも価格は抑えたい」という人にちょうどいい実用枠。

アマゾンでDyson V8 Slim Fluffy Extraを入手

　アンカーの「Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion)」もAmazonスマイルSaleの目玉商品の1つ。参考価格1万4990円のところ、30％OFFの1万490円で販売中（売り切れの場合あり）。

　モバイルバッテリーとUSB急速充電器を別々に持ち歩くのが面倒な人は要注目。9600mAhのバッテリーを内蔵しつつ、コンセントに挿せばそのままUSB充電器としても使えるFusionタイプなので、外ではスマホやイヤフォンの電池切れ対策、自宅や出張先では充電器として活躍します。

　最大65W出力に対応しているため、スマホだけでなく薄型ノートPCやタブレットまでカバーしやすいのも強み。荷物を減らしたい、でも充電まわりの安心感は削りたくない……そんな人にとって、これ1台で“電源まわりの面倒”をかなり片づけてくれる実用性の高いアイテムです。

アマゾンでAnker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion)を入手
 
「AmazonスマイルSale」を確認する

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