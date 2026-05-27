AMD Ryzen 7 9800X3D搭載PCも対象、パソコンショップSEVENが限定セール開催

セブンアールジャパンは、5月29日に24時間限定のセールを開催する。このセールでは最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大114,000円オフという破格の割引で提供される。セールは5月29日0:00から23:59まで行われ、パソコンショップSEVENの特設ページで購入することが可能だ。

最も注目される商品は「ZEFT G62BG」。このハイエンドゲーミングPCは、最新のintel Core Ultra7-270K PlusプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載。通常価格1,013,800円から114,000円オフの899,800円（税抜）で購入可能だ。64ビット版のMicrosoft Windows 11 Proを使用し、大容量の32GBメモリと1000GBのSSDを備える。この構成により、重量級のゲームも快適に楽しめる性能を持つ。

その他の商品としては、「ZEFT R69AA」と「ZEFT Z55DZ」も特におすすめだ。ZEFT R69AAにはAMD Ryzen 7 9800X3Dプロセッサが搭載されており、GeForce RTX 5050グラフィックボードと16GBのメモリを搭載し、通常294,800円のところ271,800円（税抜）となる。ZEFT Z55DZは、通常466,800円が47,000円オフされ419,800円（税抜）で購入可能で、GeForce RTX 5070 Tiと32GBメモリを特徴とする。

セールの詳細は、特設ページで確認できる。全10商品の詳細が掲載されており、すべて送料無料で提供される。今回の24時間限定セールは、最新技術を駆使した高性能PCを手頃な価格で手に入れる絶好の機会だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。