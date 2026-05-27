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安売りだらけの1週間が始まりました！

AmazonスマイルSALEは6月2日まで！ 限定特価＆ポイントアップで買いどき商品をチェック

2026年05月27日 12時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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「Amazonスマイルsale」の期間は2026年5月27日から6月2日までの7日間！（画像をタップすると外部ページに飛びます）

エキサイティングな1週間「Amazonスマイルsale」が来た！

　Amazonは2026年5月27日(水)9時から6月2日(火)23時59分までの7日間、「Amazonスマイルsale」を開催中。梅雨前のジメジメした空気を吹き飛ばすエキサイティングな7日間が始まりました。このチャンスを逃さず、夏への準備を進めましょう。

「Amazonスマイルsale」を確認する
 

Amazonスマイルsaleとは？

　Amazonの人気商品がお買い得な価格でゲットできる、またとない機会です。さらに数億種類の商品がポイントアップするチャンスでもあります。つまり、あなたを笑顔にする7日間です！

　来たるべき夏に向けてファッションや化粧品・日用品を揃えるのも良し、季節家電を今のうちに購入しておくのも良いでしょう。当然、値下がり幅の大きいガジェットを狙うのもアリですよ。

ポイントアップキャンペーンに参加しよう！

　Amazonスマイルsaleでは、購入時に付与されるAmazonポイントがアップするキャンペーンも見逃せません。

　参加条件は簡単。キャンペーンページからエントリーした後、Amazonスマイルsaleの期間中に合計1万円（税込）以上の商品を購入すると、さまざまな条件達成に応じて追加のAmazonポイントが付与されます。詳細はキャンペーンページをご確認ください。

　特に確認しておきたいのが、対象のカテゴリー商品を購入することでもポイントがアップすること。対象カテゴリーはユーザーによって異なりますので、みなさん早めにチェックしておきましょう。

ポイントアップキャンペーンは必ず参加しよう！（画像をタップすると外部ページに飛びます）

「ポイントアップキャンペーン」にエントリー
 

気になる商品はこれ！

　「Amazon Fire TV Cube」がAmazonスマイルsaleの対象に！　参考価格1万9980円が20％OFFの1万5980円で販売中です（売り切れの場合あり）。

　マイクとスピーカーを内蔵しており、アレクサに話しかけることで操作できるFire TVの最新製品。動画配信アプリの横断検索など基本機能も充実しているほか、対応スマートホーム製品を「Amazon Fire TV Cube」経由でコントロールできるのが特徴。

アマゾンでAmazon Fire TV Cubeを入手

　オーディオテクニカのUSBオーディオミキサー「AT-UMX3 WH」もAmazonスマイルsaleの目玉商品の1つ。

　参考価格1万9800円のところ、12％OFFの1万7424円で販売中（売り切れの場合あり）。PCパーツは相変わらず高騰していますので、ここは周辺機器を充実させる方向に動くのが得策、かもしれませんよ？

アマゾンでオーディオテクニカ AT-UMX3 WHを入手
 
「Amazonスマイルsale」を確認する

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