RTX 5080／Core Ultra搭載ゲーミングPCがセール価格に　最大78,000円オフ

セブンアールジャパンは、5月27日に「2026/5/27 24時間限定セール」を開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大78,000円オフとなり、多くの商品が特別価格で手に入るチャンスだ。
セールの目玉商品は「ZEFT R61AW」と「ZEFT Z59Y」。ZEFT R61AWは、AMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサとGeForce RTX 5080のグラフィックボードを搭載したハイスペックモデルだ。通常価格777,800円（税抜）から78,000円オフの699,800円（税抜）で購入可能で、送料無料となっている。
一方、Intel Core Ultra7-265Fプロセッサを採用した「ZEFT Z59Y」は、通常443,800円（税抜）から44,000円オフの399,800円（税抜）で提供。さらに「ZEFT R60GO」では、22,000円オフの317,800円（税抜）で購入できる。これらの商品以外にも全10商品がセール対象となっている。
セール期間は5月27日0:00から23:59までの24時間限定。セール特設ページで商品詳細が確認できる。全商品の送料は無料という点も、消費者にとって大きな魅力だろう。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります