RTX 5080／Core Ultra搭載ゲーミングPCがセール価格に　最大78,000円オフ

セブンアールジャパンは、5月27日に「2026/5/27 24時間限定セール」を開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大78,000円オフとなり、多くの商品が特別価格で手に入るチャンスだ。

セールの目玉商品は「ZEFT R61AW」と「ZEFT Z59Y」。ZEFT R61AWは、AMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサとGeForce RTX 5080のグラフィックボードを搭載したハイスペックモデルだ。通常価格777,800円（税抜）から78,000円オフの699,800円（税抜）で購入可能で、送料無料となっている。

一方、Intel Core Ultra7-265Fプロセッサを採用した「ZEFT Z59Y」は、通常443,800円（税抜）から44,000円オフの399,800円（税抜）で提供。さらに「ZEFT R60GO」では、22,000円オフの317,800円（税抜）で購入できる。これらの商品以外にも全10商品がセール対象となっている。

セール期間は5月27日0:00から23:59までの24時間限定。セール特設ページで商品詳細が確認できる。全商品の送料は無料という点も、消費者にとって大きな魅力だろう。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。