Core Ultra 9＋RTX 5080搭載PCが8万円オフ、限定セール開催

セブンアールジャパンは、5月25日に『2026/5/25 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大80,000円オフの特価で提供されるという。セールは5月25日0:00から23:59までの一日限りで行われる。
今回のセールの注目商品は「ZEFT Z57V」だ。このモデルは、最新のintel Core Ultra9-285プロセッサにGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載し、64GBのDDR5メモリと2000GB SSDを備えている。価格は通常793,800円（税抜）のところ、80,000円オフとなる713,800円（税抜）というお得な設定だ。
また、「ZEFT R60HT」はAMD Ryzen 7 9800X3Dプロセッサを搭載し、32GBのDDR5メモリと1000GB SSDを装備している。こちらも通常価格399,800円（税抜）が23,000円オフで376,800円（税抜）となる。さらに、「ZEFT Z58T」は45,000円オフの389,800円（税抜）で提供される予定だ。
その他にも、合計10商品がセールの対象となっており、全商品が送料無料で購入できる。このチャンスに、圧倒的なパフォーマンスを誇るゲーミングPCを手に入れて、さらに快適なゲームライフを楽しむことが可能だ。
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