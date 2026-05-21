AMD、次世代AI開発プラットフォーム「Ryzen AI Halo」を発表！ 今秋には「Ryzen AI Max PRO 400」シリーズも登場
2026年05月21日 13時30分更新
AMDは、ローカル環境でのジェネレーティブAIおよびエージェントAIアプリケーションの開発・デプロイに特化した開発者向けプラットフォーム「AMD Ryzen AI Halo」と、それを支える新プロセッサーラインアップを発表した。
PC単体で「3000億パラメータ超」の巨大な大規模言語モデル（LLM）の実行を視野に入れた、自作PCファンやAIデベロッパー大注目のモンスタープラットフォームが誕生する。
最大128GBメモリー搭載の「Ryzen AI Halo」が6月に予約開始
Ryzen AI Max 300シリーズプロセッサーを搭載した「Ryzen AI Halo」開発者向けプラットフォームの発売がアナウンスされた。最上位モデルとなる「Ryzen AI Max+ 395」を搭載した構成は、2026年6月より予約受付が開始される。
最大128GBのユニファイドメモリー（CPU/GPU共有メモリー）を搭載することで、より大きなローカルAIモデルの実行が可能になったのが特長だ。16コア/32スレッドのCPU、40個のグラフィックスCUで構成される「Radeon 8060S」、そして50 TOPSのAI処理性能を持つ「XDNA 2」NPUをワンチップに統合している。
また、AMDのソフトウェアスタック「ROCm」をサポートし、主要なAIフレームワークやツールとシームレスに連携。クラウド資源への依存を減らし、AIのテストや最適化、デプロイのワークフローを効率化する。
今秋には192GBメモリー＆Zen 5世代の「Max PRO 400」シリーズを投入
さらにAMDは、商用AI PCやモバイルワークステーション、小型デスクトップ向けに設計された「Ryzen AI Max PRO 400」シリーズ、およびそれを搭載する次世代Ryzen Haloプラットフォームを2026年第3四半期に投入すると明かした。
最新の「Zen 5」CPUアーキテクチャー、グラフィックスには「RDNA 3.5」、AI処理には「XDNA 2」NPUを組み合わせた次世代のプロフェッショナル向けSoCである。
驚くべきはそのメモリー容量だ。最大192GB（VRAMとしては最大160GBを割り当て可能）という、従来のクライアントPCの常識を覆すユニファイドメモリーをサポート。これにより、複数のローカルAIエージェントを同時に並行稼働させることが可能になる。さらに、NPU性能も最大55 TOPSへ引き上げられ、クロックスピードもさらに高速化している。
「Ryzen AI Max PRO 400」シリーズを搭載したシステムは、ASUS、HP、Lenovoといった主要なOEMパートナーから2026年第3四半期より順次発売される予定だ。
今回の発表で明らかになったプロセッサーの仕様は以下の通り。いずれもcTDPは45～120Wと、ノートPCから省スペースデスクトップまでカバーする柔軟な設計となっている。
|発表されたプロセッサーの仕様
|モデル名
|Ryzen AI Max+ 395
|Ryzen AI Max+ PRO 495
|Ryzen AI Max PRO 490
|Ryzen AI Max PRO 485
|コア/スレッド
|16 / 32
|16 / 32
|12 / 24
|8 / 16
|ブースト/ベースクロック
|最大5.1 / 3.0 GHz
|最大5.2 / 3.1 GHz
|最大5.0 / 3.2 GHz
|最大5.0 / 3.6 GHz
|キャッシュ容量
|80 MB
|80 MB
|76 MB
|40 MB
|グラフィックス
(CU数)
|Radeon 8060S
(40 CU)
|Radeon 8065S
(40 CU)
|Radeon 8050S
(32 CU)
|Radeon 8050S
(32 CU)
|NPU性能
|50 TOPS
|最大55 TOPS
|最大50 TOPS
|最大50 TOPS
|ユニファイドメモリー
|128 GB
|192 GB
|192 GB
|192 GB
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