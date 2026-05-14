アップル、Safariの脆弱性を修正　早めの更新を

アップルは5月13日、複数の脆弱性を修正した「Safari 26.5」を「macOS Sonoma」「macOS Sequoia」向けに公開した。

修正された脆弱性の概要は以下のとおり。

●修正された主な脆弱性

■WebKit

悪意を持って作成されたウェブコンテンツを処理した場合、コンテンツセキュリティポリシーが適用されない可能性がある

・CVE-2026-43660

・CVE-2026-28907

悪意を持って作成されたウェブコンテンツを処理すると、ユーザーの機密情報が漏洩する可能性がある

・CVE-2026-28962

悪意を持って作成されたウェブコンテンツを処理すると、Safariが予期せずクラッシュする可能性がある

・CVE-2026-43658

・CVE-2026-28947

・CVE-2026-28946

・CVE-2026-28942

悪意を持って作成されたウェブコンテンツを処理すると、予期しないプロセスクラッシュが発生する可能性がある

・CVE-2026-28905

・CVE-2026-28847

・CVE-2026-28904

・CVE-2026-28955

・CVE-2026-28903

・CVE-2026-28953

・CVE-2026-28902

・CVE-2026-28901

・CVE-2026-28913

・CVE-2026-28883

・CVE-2026-28917

アプリが機密性の高いユーザーデータにアクセスできる可能性がある

・CVE-2026-28958

悪意のあるiframeが、別のウェブサイトのダウンロード設定を使用する可能性がある

・CVE-2026-28971

■WebRTC

悪意を持って作成されたウェブコンテンツを処理すると、予期しないプロセスクラッシュが発生する可能性がある

・CVE-2026-28944