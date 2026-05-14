このページの本文へ

アップル、Safariの脆弱性を修正　早めの更新を

2026年05月14日 13時45分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
Mac版Safariのアイコン

　アップルは5月13日、複数の脆弱性を修正した「Safari 26.5」を「macOS Sonoma」「macOS Sequoia」向けに公開した。

　修正された脆弱性の概要は以下のとおり。

●修正された主な脆弱性

■WebKit

悪意を持って作成されたウェブコンテンツを処理した場合、コンテンツセキュリティポリシーが適用されない可能性がある

・CVE-2026-43660
・CVE-2026-28907

悪意を持って作成されたウェブコンテンツを処理すると、ユーザーの機密情報が漏洩する可能性がある

・CVE-2026-28962

悪意を持って作成されたウェブコンテンツを処理すると、Safariが予期せずクラッシュする可能性がある

・CVE-2026-43658
・CVE-2026-28947
・CVE-2026-28946
・CVE-2026-28942

悪意を持って作成されたウェブコンテンツを処理すると、予期しないプロセスクラッシュが発生する可能性がある

・CVE-2026-28905
・CVE-2026-28847
・CVE-2026-28904
・CVE-2026-28955
・CVE-2026-28903
・CVE-2026-28953
・CVE-2026-28902
・CVE-2026-28901
・CVE-2026-28913
・CVE-2026-28883
・CVE-2026-28917

アプリが機密性の高いユーザーデータにアクセスできる可能性がある

・CVE-2026-28958

悪意のあるiframeが、別のウェブサイトのダウンロード設定を使用する可能性がある

・CVE-2026-28971

■WebRTC

悪意を持って作成されたウェブコンテンツを処理すると、予期しないプロセスクラッシュが発生する可能性がある

・CVE-2026-28944

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中