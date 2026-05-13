iiyama PC、899gの超軽量14型ノート発売　Core Ultra搭載でAI機能にも対応

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、最新モデル「iiyama PC」ブランドより899gの軽量と16.9mmの薄さを実現した14型ノートパソコンを発売した。価格は219,800円から購入可能で、オンラインでの注文も受け付けている。
新型の14型ノートパソコンは、インテル Core Ultra シリーズ 3プロセッサーを搭載し、パフォーマンスと省電力性を兼ね備えているという。このCPUは高性能Pコアと低消費電力のLP Eコアを持ち、マルチタスクを快適にこなす。さらに、Xe3アーキテクチャーを採用した内蔵GPUにより、グラフィックス性能も大幅に向上しているという。
ディスプレイにはOLEDパネルを採用し、応答速度1ms未満の高速表示とDCI-P3カバー率100％の広色域に対応。これにより、映像や写真の色再現性が高く、クリエイティブ作業からビジネス用途まで、多様なシーンで活用できるとしている。
さらに、MicrosoftのCopilot+ PC対応により、多彩なAI機能が搭載されている。「Recall」や「Live Captions」などの機能で、情報検索やリアルタイム翻訳が可能である。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります