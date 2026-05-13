iiyama PC、899gの超軽量14型ノート発売　Core Ultra搭載でAI機能にも対応

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、最新モデル「iiyama PC」ブランドより899gの軽量と16.9mmの薄さを実現した14型ノートパソコンを発売した。価格は219,800円から購入可能で、オンラインでの注文も受け付けている。

新型の14型ノートパソコンは、インテル Core Ultra シリーズ 3プロセッサーを搭載し、パフォーマンスと省電力性を兼ね備えているという。このCPUは高性能Pコアと低消費電力のLP Eコアを持ち、マルチタスクを快適にこなす。さらに、Xe3アーキテクチャーを採用した内蔵GPUにより、グラフィックス性能も大幅に向上しているという。

ディスプレイにはOLEDパネルを採用し、応答速度1ms未満の高速表示とDCI-P3カバー率100％の広色域に対応。これにより、映像や写真の色再現性が高く、クリエイティブ作業からビジネス用途まで、多様なシーンで活用できるとしている。

さらに、MicrosoftのCopilot+ PC対応により、多彩なAI機能が搭載されている。「Recall」や「Live Captions」などの機能で、情報検索やリアルタイム翻訳が可能である。