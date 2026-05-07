Claude Codeの利用上限が2倍に。Anthropic、SpaceXの巨大GPU拠点を使う契約

AIの使い放題に近づくには、結局、電力とGPUがいる。
Anthropicは5月6日、SpaceXとの計算インフラ提携を発表し、あわせて「Claude Code」と「Claude API」の利用上限を引き上げた。SpaceXの「Colossus 1」データセンターの全計算容量を使う契約で、Anthropicは1ヵ月以内に300メガワット超、NVIDIA GPU 22万基超の新たな容量へアクセスできるとしている。
まず変わるのは、開発者向けのAIエージェントツール「Claude Code」だ。Pro、Max、Team、シート単位のEnterpriseプランでは、5時間あたりのレート制限が2倍になる。さらにProとMaxでは、混雑時間帯にClaude Codeの上限が下がる仕組みも撤廃される。
計算資源はAPI側にも開放される。AnthropicはClaude OpusモデルのAPIレート制限を大きく引き上げたとしている。Claude Codeだけでなく、Opusを使うアプリや業務システムにも、より多くの処理を流せるようにする狙いだ。
Anthropicはここ最近、計算資源の確保を一気に進めている。Amazonとは最大5GW規模の契約を結び、2026年末までに約1GWの新容量を得る計画を発表している。GoogleとBroadcomとは5GW規模の契約を結び、2027年から稼働が始まる。
Claude Codeのように長時間にわたって駆動する開発支援ツールが伸びるほど、モデルの性能だけでは足りなくなる。返答の賢さの裏側では、どれだけGPUを押さえ、どれだけ電力を確保できるかが、そのままサービス品質に出る。
面白いのは、AnthropicがSpaceXとの「軌道上AI計算資源」の開発にも関心を示している点だ。今回の発表では、SpaceXと複数ギガワット規模の宇宙空間のAI計算容量について協力する可能性にも触れている。すぐ実用化される話ではないが、AIインフラが地上のデータセンターだけで完結しなくなる未来を感じさせる。
AIサービスの競争は、モデル名やベンチマークだけでは見えにくくなっている。ユーザーにとっては「今日はどれだけ使えるか」「途中で止まらないか」「混雑時も動くか」が重要だ。Anthropicの今回の発表は、Claudeをより多く使わせるためのアップデートであり、その裏側にある計算資源争奪戦の表面化とも言える。
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