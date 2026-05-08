データセンターに「地域との共生」強く求める　業界団体が事業者向けガイドライン

地域住民との良好な関係構築を促すための指針を策定

クラウドサービスやAIの普及により、社会インフラとしての重要性が増すデータセンター。その一方で、建設・運営に伴う排熱や騒音、景観や交通への影響などに対し、地域住民から不安や懸念の声が上がるケースも増えている。

このような背景を踏まえ、日本データセンター協会（JDCC）は2026年5月1日、データセンター事業者向けに「データセンター地域共生ガイドライン」を公表した。地域住民との良好な関係構築を促すことを目的に策定されている。

同ガイドラインは、2025年に開催された「ワット・ビット連携官民懇談会」の議論などを踏まえ、「地域との共生」を前提としたデータセンターの建設・運営における基本的な考え方や留意事項を整理したものだ。

自治体との事前協議や一元的な対話窓口の設置、専門用語を避けた丁寧な説明など、地域住民の理解と信頼を得るための指針を提示。あわせて、地域住民が懸念を抱きやすい排熱や騒音、交通渋滞、景観、燃料保管、電磁波などの影響と、その対策例についてもまとめられている。

JDCCは同ガイドラインの中で、「本ガイドラインを活用しつつ、近隣にお住まいの皆様からのご懸念等について、特定の取り組みをもって十分とする姿勢に留まるのではなく、常に『地域との共生』を意識した活動を進めることを強く求めます」と明記している。

今回のガイドライン策定は、同協会として初の試みであり、今後も関係者や有識者、国民の意見を取り入れながら、適宜内容を見直していく方針だ。