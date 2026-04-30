ゲーミングPCが最大14.1万円オフ、RTX 5090搭載モデルも対象｜5月1日限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENでは、5月1日に24時間限定の『2026/5/1 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で141,000円オフとなる破格の値引きが予定されている。

セールの目玉商品として注目されるのが、「ZEFT Z57AA」である。このモデルは、最新のOSであるMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、プロセッサには高性能なintel Core Ultra9-285Kを採用。グラフィックボードにはGeForce RTX 5090を搭載しているため、最新ゲームも高画質でスムーズに楽しめる。さらに128GB DDR5メモリと大容量の2000GB SSD+2TB HDDストレージにより、パワフルな作業も楽々こなせるという。このPCは通常価格1,368,800円のところ、セール期間中は1,227,800円（税抜）で提供される。

より手頃なオプションとしては、「SR-u5-4260B/S1ND」がある。こちらは、家庭用やオフィス用としても十分な性能を備えながら、特価181,800円（税抜）で提供。邪魔にならないマイクロタワーケースに収められ、使いやすさと省スペースを実現している。また、AMD Ryzen 7 7700を搭載した「SR-ar7-7760DH/S9ND」も174,800円（税抜）で登場し、コストパフォーマンスの高い商品となっている。

この一日限りのセールは5月1日0:00から23:59まで行われ、公式サイトで詳細情報や購入が可能だ。送料無料となるため、購入者はこのチャンスを逃さずに欲しい製品を手に入れることができる。