ZoomとClaudeがAIワークフローでのミーティングインテリジェンス活用を推進

Zoomは4月9日、カリフォルニア州サンノゼにて、AnthropicのAIプラットフォーム「Claude」との新たな連携を発表した。この連携により、Zoom Meetingsを行う際のインテリジェンスがClaude CoworkやClaude Codeと直接連携し、ユーザーはエージェント型ワークフローを通じてミーティングのインサイトを活用できるようになるという。

新たに登場したModel Context Protocol（MCP）標準を基盤とすることにより、Zoom MeetingsのデータはClaude内で安全に取り扱うことが可能となった。この連携により、ユーザーや開発者はZoomを介して得られるミーティングデータを、様々なツール上でワークフローを構築する際に利用できるようになる。

Zoom MCPコネクタは、ClaudeのConnectors Directoryを通じて利用可能で、AIによるミーティング要約や文字起こし、レコーディング、スケジューリング機能などへの安全なアクセスを提供する。これにより、Zoom AI Companionの生成内容を活用して、ミーティング後のフォローアップや新たなワークフローの創出を実現できる機能がClaude内で提供される。

Zoomはこの連携を通じて、ミーティングにおけるインテリジェンスを次のアクションへとつなげることで、成果をより良いものとする道を開いている。具体的には、複数のミーティングにわたる検索や重要な意思決定の特定、さらには関連アセットの取得を含むワークフローのシームレスな実行を実現する。

さらに、開発者向けにはClaude Code用Zoomプラグインが発表されており、これにより開発者はミーティングインテリジェンスを自らの開発ワークフローに取り込むことが可能になる。このプラグインを活用することで、開発チームは日々の業務をより効率的に進めることが可能だ。

Claude Cowork向けのZoom MCPコネクタおよびClaude Code向けプラグインはすでに提供されており、多くのユーザーが既にこの新機能を利用可能となっている。なお、これらの機能をフル活用するには、Zoomの有効なライセンスが必要という。