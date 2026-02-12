Zoom、MCP機能を大幅強化　OpenAI CodexやClaudeと連携へ

Zoomは、Model Context Protocol（MCP）サーバーの大幅な機能拡張を発表した。これにより、Zoomの会話インテリジェンスやエージェント型検索が一部のサードパーティAIツールやワークフローに組み込まれ、組織はOpenAIのCodexやAnthropicのClaudeで、安全にZoom AI Companionのインサイトにアクセスできるようになるという。

新たに拡張されたZoomのMCP機能は、ミーティング後の要約、文字起こし、レコーディング、メモといった会話インテリジェンスを提供し、エージェント型検索では、Zoomの各種サービスはもちろん、Salesforce、Workday、ServiceNowなどの10種類以上のサードパーティプラットフォームにわたって推論を可能にする。加えて、開発者向けにOpenAI Codex向けのプラグインも提供開始。これにより、ミーティングのコンテキストがドキュメント作成、タスク管理、ワークフロー自動化などに利用される。

さらに、MCP機能拡張はAIツール間の断片的な情報検索を減少させ、Zoom MeetingsやMicrosoft Teams、Google Meetといった様々なプラットフォームのミーティングデータを安定したエンタープライズレベルのセキュリティ下で管理することで、情報の断片化を防ぎ、より一貫性を持った業務推進を支援する。

Zoomは、この会話インテリジェンスとエージェント型検索を通じて、企業がAIワークフローを強化できるプラットフォームを提供する。これにより、会話はもはや単なるミーティング内でのものに留まらず、広範なビジョンを持つ行動可能なコンテキストとして、組織の各種システムでシームレスに利用される。このイノベーションは、今後のビジネスプロセスにおける重要な変革をもたらすと期待される。