Zoomが“業務そのもの”を自動化へ、AIエージェント時代の幕開け

Zoomは、エンタープライズ向けエージェント型AIプラットフォームの拡張を発表した。この発表では、Zoom Workplace、Zoom Phone、Zoom CXを横断する新たなワークフロー調整機能が導入される。これにより、ミーティングや通話、顧客とのやり取りを具体的なビジネス成果へとつなげることが可能になるという。

AIの進化により、企業はZoomの「System of Action」としての役割をさらに拡充する。具体的には、Zoomのエージェント型AIプラットフォームがシステム横断的な行動を調整し、あらゆるミーティング、通話、顧客対応を自動化する。この機能は企業が直面している業務実行プロセスの分断を解消し、組織がAIを活用してタスクの自動化やシステム間での無駄を削減することを可能にする。

今回発表されたAI Companion 3.0は、Zoom Workplace、Zoom Business Services、Workvivoに導入され、業務完了までの流れを加速させる。ノーコードでオーケストレーション可能なカスタムおよび事前構築済みAIエージェントや、新たなAI Companion向けサードパーティ連携機能などが含まれる。また、Zoom AI Docs、AI Sheets、AI Slidesの新しい作業環境は、ミーティングでの会話をリアルタイムで文書やデータ分析へと変換し、共同作業を促進する。

このプラットフォーム拡張には、Zoom CXとZoom Revenue Acceleratorの新機能も含まれる。例えば、Zoom Virtual Agent向けAdvanced Quality Managementは、オペレーターとバーチャルエージェントのパフォーマンスを可視化し、AI Sales Assistは通話中に営業会話をサポートする。これらのアップデートにより、企業は顧客対応と収益追求の新たな段階に進むことが期待される。