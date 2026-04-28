【本日限定】ハイエンドPCが最大114,000円引き｜RTX 5090モデルも対象

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENでは、4月29日に『2026/4/29 24時間限定セール』を開催する。この日は、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが大幅値下げされる絶好の機会だ。
当セールの目玉商品として、人気モデル「ZEFT Z55CC」が特別価格969,800円（税抜）で登場する。搭載されているintel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードは、最新ゲームをスムーズに楽しむための最先端技術を提供するものだ。このほかにも、「ZEFT Z57S」や「ZEFT R68Q」といった高性能PCが、それぞれ51,000円、56,000円の値引きがされる予定となっている。
これらの製品はすべて送料無料で購入可能となっており、高性能PCを手に入れたいユーザーにとって、まさに見逃せないイベントとなる。セールは4月29日0:00から23:59までの限定開催なので、気になる人は特設ページを事前に確認することが推奨される。詳細はセール特設ページからアクセス可能だ。
ゲーミングPCはもちろんのこと、多彩なニーズに応えるラインナップが揃っているため、この機会にお目当てのPCを購入し、新たなデジタルライフをスタートさせてはいかがだろう。
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