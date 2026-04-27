ゲーミングPC最大14.3万円オフ！ 4月28日限定セール【RTX 5090搭載モデルも対象】

パソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENを通じて4月28日に『2026/4/28 24時間限定セール』を実施する。このセールでは最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で143,000円オフとなる特別なチャンスを提供する。
注目すべき商品は「ZEFT R65XU」だ。通常価格1,386,800円（税抜）から143,000円オフの1,243,800円（税抜）で販売する。このゲーミングPCは、AMD Ryzen 9 9950X3D2プロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載し、32GBのDDR5メモリを4枚搭載した128GB構成のハイエンド仕様である。ストレージは2000GB SSDを採用し、CoolerMaster MasterFrame 600 Blackケースと、1300W 80Plus platinum電源を装備している。
他にも「ZEFT R66I」が295,800円（税抜）から24,000円オフの271,800円（税抜）で提供される。このモデルはAMD Ryzen 7 7700プロセッサにGeForce RTX 5060グラフィックカード、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを備えた中堅クラスのデスクトップPCであり、マイクロタワーケースが特徴だ。また「SR-ar5-5660H/S9」は、Ryzen 5 9600プロセッサと16GBメモリを持ち、ミドルタワーケースを採用しており、194,800円（税抜）から6,000円オフの188,800円（税抜）で購入できる。この特別セールは送料無料で提供され、4月28日0:00から23:59までの24時間限定で実施される。
セール対象商品は全10商品に及び、それぞれが魅力的な価格で提供される。詳細な商品内容や特価はセール特設ページに掲載されているため、興味のある人は早めの確認が推奨される。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります