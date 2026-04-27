ゲーミングPC最大14.3万円オフ！ 4月28日限定セール【RTX 5090搭載モデルも対象】

パソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENを通じて4月28日に『2026/4/28 24時間限定セール』を実施する。このセールでは最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で143,000円オフとなる特別なチャンスを提供する。

注目すべき商品は「ZEFT R65XU」だ。通常価格1,386,800円（税抜）から143,000円オフの1,243,800円（税抜）で販売する。このゲーミングPCは、AMD Ryzen 9 9950X3D2プロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載し、32GBのDDR5メモリを4枚搭載した128GB構成のハイエンド仕様である。ストレージは2000GB SSDを採用し、CoolerMaster MasterFrame 600 Blackケースと、1300W 80Plus platinum電源を装備している。

他にも「ZEFT R66I」が295,800円（税抜）から24,000円オフの271,800円（税抜）で提供される。このモデルはAMD Ryzen 7 7700プロセッサにGeForce RTX 5060グラフィックカード、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを備えた中堅クラスのデスクトップPCであり、マイクロタワーケースが特徴だ。また「SR-ar5-5660H/S9」は、Ryzen 5 9600プロセッサと16GBメモリを持ち、ミドルタワーケースを採用しており、194,800円（税抜）から6,000円オフの188,800円（税抜）で購入できる。この特別セールは送料無料で提供され、4月28日0:00から23:59までの24時間限定で実施される。

セール対象商品は全10商品に及び、それぞれが魅力的な価格で提供される。詳細な商品内容や特価はセール特設ページに掲載されているため、興味のある人は早めの確認が推奨される。