ゲーミングPCセール｜RTX 5090/5070搭載モデルが最大117,000円オフ【24時間限定】

セブンアールジャパンはパソコンショップSEVENを通じて、4月27日に24時間限定の特別セールを開催する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大117,000円引きとなるこのチャンスは、4月27日0:00から23:59までの限定期間で行われる。

セールで注目すべきモデルの一つが「ZEFT R65XP」だ。AMD Ryzen 9 9950X3D2を搭載し、GeForce RTX 5090により究極のゲーミング体験を提供する。メモリ64GB、ストレージ2TB SSDを備えたこのモデルは、通常1,143,800円のところを117,000円オフの1,026,800円（税抜）で購入可能。そのパワフルな性能は、あらゆるゲーマーの要求を満たすだろう。

もう一つの目玉商品「ZEFT R61GO」は、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070を搭載。32GBのメモリと1TB SSDにより、すばやいレスポンスと迅速なデータアクセスが可能だ。このモデルは通常449,800円のところ50,000円オフの399,800円（税抜）という特価で提供される。

また、「ZEFT Z54HT」はintel Core Ultra9-285Kを備え、効率的なパフォーマンスが魅力。GeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを搭載し、32GBのメモリと1TB SSDを装備したこのモデルは、通常549,800円のところ53,000円引きの496,800円（税抜）で購入できる。これらのパソコンはすべて送料無料で届けられるという。

さらに、全10商品のラインナップがセール対象。詳細と購入方法は、特設ページで確認できる。