Core Ultra×RTX 5070 Ti搭載PCが69,000円オフ｜24時間限定セール

セブンアールジャパンは、4月25日に『2026/4/25 24時間限定セール』を開催する。セールは4月25日午前0時から午後11時59分までの24時間限定で、同社が運営するBTOパソコンショップSEVENにて行われる。セールでは最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大69,000円オフという魅力的な価格で販売される。

セールの目玉商品には、特徴的な性能を誇るZEFTシリーズが揃う。中でも「ZEFT Z59F」は、intel Core Ultra9-285Kプロセッサ、GeForce RTX 5070 Tiグラフィックボード、32GB DDR5メモリ、2000GB SSDを備えたマイクロタワーケースのモデルだ。このモデルが通常568,800円（税抜）から69,000円オフの特価499,800円（税抜）で提供される。

更に「ZEFT Z59CB」は、intel Core Ultra5-235プロセッサ、GeForce RTX 5060 Ti 8GBグラフィックボード、16GB DDR5メモリ、1000GB SSD搭載のモデルで、特価288,800円（税抜）になる。また、「ZEFT Z55IY」は、32GBメモリとGeForce RTX 5080グラフィックボードを採用し、通常564,800円（税抜）から65,000円オフの特価499,800円（税抜）で手に入る。

これらの商品に加え、全10商品がセール対象となる予定で、購入方法については、パソコンショップSEVENの特設ページでの詳細確認が可能だ。