パソコン工房、インテルCPU搭載PCを大幅割引　ゲーミングPCも対象

パソコン工房を運営するユニットコムは、『ド派手に怒涛のintel祭』を4月17日から5月15日10時59分までの期間限定で開催している。

ユニットコムの『ド派手に怒涛のintel祭』では、指定のインテル製CPUを搭載したゲーミングPCやクリエイター向けパソコンがセール価格で販売される。例えば「LEVEL-M17B-144F-LAXB」モデルは通常価格179,800円がセール価格129,800円となっている。また、RGBライトが映える「LEVEL-R789-LC265K-UKX [RGB Build]」は通常514,800円のところ、セール価格444,800円で購入可能だ。他にも「SENSE-F189-LC265K-RKX」が通常394,700円からセール価格324,700円に設定されている。

さらに、パソコン工房ではWEB会員またはビジネス優待会員を対象に、BTOパソコンが全国送料無料で提供されるキャンペーンも同時開催中だ。この送料無料はアウトレットや中古パソコンを除いた全商品が対象となっているため、コストを気にせず購入できる好機といえる。

セール対象のBTOパソコンは、基本構成をベースに自由にカスタマイズ可能な点が特徴だ。また、グリーン購入法に適合した商品も用意されており、環境に配慮した製品選びをサポートしている。この特別なセールを通じて、自分にぴったりのパソコンを見つけてみてはいかがだろうか。