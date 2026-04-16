LEVEL∞新作ゲーミングPC、RIDDLEコラボで登場｜先着100名に特典も

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベルインフィニティ）」より、RIDDLEコラボのオリジナルデザインピラーレスモデルを販売開始した。なお、対象モデルを購入すると、先着100名にシリアルナンバー入りRIDDLEスペシャルドッグタグをプレゼントするという。

この新たなコラボレーションモデルは、プロゲーミングチーム『RIDDLE』とLEVEL∞の協力により実現。優れた冷却性能とカスタマイズ性、メンテナンスに優れた構造が特徴だ。RIDDLEオリジナルデザインの2面ガラスパネルを搭載し、RIDDLEのチームカラーに点灯するLEDイルミネーションを楽しむことができる。

このモデルの筐体は、前面と側面にRIDDLEのロゴがデザインされており、開放感ある設計が特徴。さらに、最大6基のLEDファンを搭載し、上質なライティングを実現する。LEDライティングはフロントボタンから切り替え可能で、光控えめのナイトライトモードにも変更可能だ。

販売中の代表的なモデルには、「LEVEL-M58M-225F-PKX-RIDDLE [RGB Build]」（234,800円）と「LEVEL-M5AM-LCR98D-TGX-RIDDLE [RGB Build]」（444,800円）がある。どちらもWindows 11を搭載し、インテルやAMDの最新プロセッサーを使用。DDR5メモリと1TBのNVMe対応M.2 SSDで高いパフォーマンスを誇る。