ツールを切り替えず日々の作業をスムーズに

Dropboxから3つのChatGPT向けアプリ　ファイル操作・検索・日程調整が「チャットで完結」

文●福澤陽介／TECH.ASCII.jp

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　Dropbox Japanは、2026年4月20日、ChatGPTの“同期対応アプリ”として、「Dropboxアプリ」「Dropbox Dashアプリ」「Reclaim AIアプリ」を発表した。

　これらのアプリで、ファイル操作から複数ツールを横断した情報検索、スケジュール調整に至るまでを、ChatGPTとのやり取りで完結できる。各アプリは、ChatGPT Appsのアプリ一覧からダウンロード可能だ。

■ ChatGPT用Dropboxアプリ

　ChatGPT内でDropboxのファイルへ直接アクセスでき、生成された回答もそのままDropboxに保存可能なアプリだ。手動でのアップロードやコピー＆ペーストが不要となり、ツールを切り替えることなく作業を進められる。Dropboxの権限とアクセス制御がそのまま適用されるため、Dropbox内のデータの安全性は保たれる。

　同アプリは、Dropboxのすべてのプランのユーザーが利用可能であり、日本語版も提供されている。

ChatGPT用Dropboxアプリ

■ ChatGPT用Dropbox Dashアプリ

　Dropbox Dashは、30種類以上の業務アプリに散在する情報を集約できるAI検索ツール。同ツールのデータを取り込んでChatGPT上で作業ができるのが、Dropbox Dashアプリだ。

　同アプリでChatGPTに質問をすると、Dropbox Dashに連携されたデータの文脈に基づく回答を得られる。Dropboxアプリ同様に既存の権限やアクセス制御はそのまま適用される。

　同アプリは、Dropbox Dashのユーザーが利用可能だ。

ChatGPT用Dropbox Dashアプリ

■ ChatGPT用Reclaim AIアプリ

　AIカレンダー管理ツール「Reclaim AI」と連携して、予定の追加や確認、調整などをChatGPT内で行えるアプリ。GoogleカレンダーやMicrosoft Outlookに対応し、予定の管理を手作業で行う必要がなくなる。

　同アプリは、Reclaim AIのユーザーが利用できる。

ChatGPT用Reclaim AIアプリ

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