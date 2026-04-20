RTX 5070 Ti搭載モデル投入、FRONTIERが期間限定セール開催

FRONTIERダイレクトストアでは、4月24日15時までの期間限定で「お得全開セール」を開催中だ。このセールでは、最新のIntel製CPU「Core Ultra 7 270K Plus」と「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載した「FRGHLB860K/WS0402」が登場。価格は369,800円だ。特に、この製品はゲーム愛好家とクリエイターにとって理想的な一台といえるだろう。

「FRGHLB860K/WS0402」は、ゲーム性能を劇的に向上させるIntel Core Ultra 7 270K PlusとMSI製NVIDIA GeForce RTX 5070 Tiを搭載しており、滑らかなプレイ体験を提供する。また、マルチスレッド性能にも優れており、ゲーム配信や4K動画編集、3DCG制作などにも推奨される。特別な『PRAGMATA』バンドルキャンペーンにより、新作ゲームが手に入る特典も付いている。

FRONTIERは、エントリーレベルからプロ仕様まで合計21機種もの多彩なモデルを用意している。注目モデルとして、AMD Ryzenを搭載した「FRGHLMB650/WS0216」や「FRGHLB550/WS0402/NTK」もラインナップされており、それぞれに強力なグラフィックスカードを備えている。

さらに、4月30日13時までの間、『パソコン全品送料無料キャンペーン』も開催中で、期間中の購入者にはお得な特典が用意されている。この機会を逃さず、最新技術を搭載した高性能モデルを手に入れて、自宅で快適なゲーム体験やクリエイティブな作業環境を楽しんで欲しい。