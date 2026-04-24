静音＆低価格！ パソコン工房のワイヤレスキーボードが1,980円で発売

パソコン工房を運営するユニットコムは4月24日、メンブレンキーを採用したパソコン工房セレクト商品『ワイヤレスキーボード』（UNI-WL-KB02BK）を発売した。この新製品は、全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗およびWEB通販サイトで1,980円で購入可能だ。

新たに登場する『ワイヤレスキーボード』は、静かでやわらかい打鍵感を提供するメンブレンキーを採用している。角度調整スタンドや電源ON/OFFスイッチを備えており、普段使いやビジネスシーンに最適だとしている。さらに、108キーの日本語レイアウトを持ち、押下圧は50±20gである。

製品の本体サイズはおよそ幅442×奥行135×高さ28mm（スタンドを使用すると高さ43mm）で、重量は560g±5g。無線方式にRF2.4Gを採用し、最大約10mの操作距離を実現している。対応OSはWindows 11だ。

このワイヤレスキーボードにはUSBレシーバーが付属し、操作性を高めている。キーピッチは19mm、キーストロークは4.0±0.1mmの仕様で、快適なタイピング体験を提供する。