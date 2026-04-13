GWに間に合う！ パソコン工房のBTOゲーミングPCが今だけ特価＆送料無料

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、パソコン工房WEBサイトにて『GWに間に合うセール』を開催中だ。本セールは、4月23日16:59までの期間限定で行われており、ゲーマーやクリエイターに最適なパソコンをお得に購入できる絶好の機会だ。
セールには、性能が優れた様々なモデルが登場している。例えば、製品名「LEVEL-M88M-285-TKXB」は、通常価格449,700円をセール価格の339,700円で提供中で、インテル Core Ultra 9 プロセッサーを搭載したミニタワーパソコンだ。このモデルは、MicroATX仕様でGeForce RTX 5070を駆使し、最先端のゲームをスムーズにプレイするのに適している。
また、「SENSE-F1B8-LCR99D-BSX」は、セール価格399,800円で、AMD Ryzen 9 9900X3Dを搭載し、高負荷のクリエイティブ作業にも余裕で対応するミドルタワーパソコン。32GBのメモリや1TBのSSDを装備し、大量のデータ処理にも効果を発揮する。
注目すべきは、会員限定でBTOパソコンが日本全国送料無料で届けられることだ。しかも、アウトレットや中古品を除く全てのモデルが対象で、カスタマイズも可能である。
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