FRONTIERが全PC送料無料に！ セールモデルも対象の期間限定キャンペーン開始

インバースネットは、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」の直販サイトにて「パソコン全品送料無料キャンペーン」を開始した。このキャンペーンでは、全てのパソコン商品において配送料が無料となり、特にセールモデルも対象に含まれることで、利用者にとって大変お得な内容となっている。

「FREX∀R」は、FRONTIERから2025年10月に登場した次世代ゲーミングPCブランドである。このブランドは「異次元の楽しさ、無限の可能性。」をコンセプトに掲げており、様々なユーザーに対応する高品質なゲーミング体験を提供している。特に注目すべきは、フルタワーのZシリーズとミニタワーのXシリーズが流線型を基調としたフォルムを持ち、シンプルながらも存在感を放つ点だ。標準3年保証がついており、安心して利用できる製品となっている。

キャンペーンの対象期間は4月10日15時から4月30日13時までで、「FRONTIERダイレクトストア」にて注文完了すると送料が無料になる。これによりユーザーは、デスクトップPC、ノートPC、タブレットPCといった全てのパソコンを送料無料で手に入れることができるという。変化に対応する柔軟な選択肢を提供しているため、この機会に興味のある人はサイトを訪れてみることをおすすめする。

詳細や購入方法についての情報は、FRONTIERダイレクトストアの「パソコン全品送料無料キャンペーン」詳細ページにて確認できる。このお得なキャンペーンを見逃さず、FRONTIERの最新技術を体験してみてはいかがだろうか。