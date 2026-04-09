JAPANNEXT、16:10対応の14インチモバイルモニターを19,980円で発売
JAPANNEXTは、最新の14インチIPSパネルモバイルモニター「JN-MD-Ei14WX」を4月9日に発売する。価格は19,980円（直販価格:税込）で、ECサイト限定で提供される。
JN-MD-Ei14WXは、広視野角を持つIPSパネルとWUXGA（1920×1200）の解像度を採用しており、色の変化を最小限に抑えることができる。アスペクト比16:10によって、フルHD（1920×1080）と比較して縦の解像度が11%高く、より多くの情報を一度に表示できる。重量が約610g、最薄部13mmのデザインで、あらゆる場所に持ち運びやすいという。
モニター背面にキックスタンドを備えており、どこでも自立させて使用できる。また、USB-C×2とminiHDMI×1の入力端子を装備しているため、多様な機器と容易に接続が可能だ。さらに、目の疲れを軽減するフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載し、1W×2の内蔵スピーカーで動画やゲームも快適に楽しめるようになっている。
JN-MD-Ei14WXは、VESAマウントにも対応しているため、固定環境でも自在に活用できる。2年間のメーカー保証が付属しており、安心して長期間使用できることも大きな特徴だ。
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