27インチ4Kモニターが3万円台、JAPANNEXT「JN-IPS2709U-W」登場【IPS・HDR対応】
JAPANNEXTは、27インチの4K（3840×2160）解像度液晶モニター「JN-IPS2709U-W」を発売する。価格は34,980円（直販価格:税込）で、発売日は4月9日だ。
JN-IPS2709U-Wは、フルHD（1920×1080）の4倍にあたる4K解像度を持ち、複数のウィンドウの同時表示を可能にする。IPSパネルの採用により、色やコントラストの変化が起きにくく、上下左右178°の広視野角を実現する。スタイリッシュなホワイトカラーで統一されたデザインは、モニターベゼルやスタンド、付属ケーブルにまで及び、洗練された空間演出をサポートする。
液晶パネルは最大輝度350cd/m2を誇り、広色域sRGB:100%に対応しているため、写真や動画編集といったカラークリティカルな作業にも最適である。HDR（ハイダイナミックレンジ）に対応しており、より現実に近い美しい映像を楽しむことができるという。ブルーレイやビデオ・オン・デマンド、ゲームの映像も迫力あるハイクオリティで再現可能だ。
入出力端子はHDMI 2.0×2とDisplayPort 1.4×1を装備し、様々なデバイスとの接続に対応。さらにPBP（Picture by Picture）機能は2つの映像を並べて表示し、PIP（Picture in Picture）機能では子画面の表示も可能である。AdaptiveSync（FreeSync）対応により、コンテンツのフレームレートとリフレッシュレートのズレを解消し、滑らかな映像を実現する。また、フリッカーフリーやブルーライト軽減モードなど、使用者の目に優しい配慮も施している。
JAPANNEXTの新製品は、VESAマウント100×100mm対応で、モニターアームにも取り付けられる。2W×2のスピーカーを内蔵し、充実した音響環境も提供。2年間のメーカー保証による安心サポートも付帯されている。
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