ゲーミングPCが最大136,000円オフ！ パソコンショップSEVENの24時間限定セールがスタート

セブンアールジャパンは、4月8日に「24時間限定セール」を開催する。セール期間中、新しいゲーミングPCやデスクトップPCが最大で136,000円オフとなる。

4月8日のセールでは、さまざまなPCが大幅割引で提供される。注目商品には、「ZEFT Z57X」がある。このモデルは、intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載し、高いパフォーマンスを誇る。このPCは通常価格1,399,800円（税抜）のところ、特別価格の1,263,800円（税抜）で手に入る。

また、「ZEFT R60FV」は、AMD Ryzen 9 9950XプロセッサとRadeon RX 9060XTグラフィックボードが特徴。こちらも通常価格445,800円（税抜）から46,000円引きの399,800円（税抜）で提供される。「ZEFT Z55XH」は、価格289,800円から18,000円オフの271,800円（税抜）で、こちらもコストパフォーマンスに優れた一台だ。

購入は、パソコンショップSEVENの公式ウェブサイトにて。送料無料サービスも提供されており、この機会に高性能のPCを手に入れよう。