AMDがデュアル3D V-Cache搭載のCPU「Ryzen 9 9950X3D2」を発表、4月22日発売

AMDは、コンピューティング＆グラフィックス部門シニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーのJack Huynh氏による動画発表を通じて、新型デスクトッププロセッサー「Ryzen 9 9950X3D2」を発表した。発売は2026年4月22日を予定しており、開発者およびクリエイター市場を主なターゲットとする。

本製品の最大の特徴は、両チップレットに3D V-Cacheを搭載したデュアルエディション設計にある。これは同社として初の試みであり、第2世代の3D V-Cacheテクノロジーをベースに、さらなる低レイテンシー化とスループット向上を実現するという。

CPUコアには最新の「Zen 5」アーキテクチャーを採用し、16コア構成を実現。加えて、総容量208MBというRyzenシリーズ史上最大のキャッシュを搭載することで、大規模データ処理や複雑なワークロードにおいて高いパフォーマンスを発揮する設計となっている。

性能面では、既存モデル「Ryzen 9 9950X3D」と比較し、5～10％の性能向上を実現。特にDaVinci ResolveやBlenderといったクリエイティブ用途、さらにUnreal EngineやChromiumのような大規模なソースコードビルドにおいて、その効果が顕著だとしている。

AMDは今回の発表について、「次世代アプリケーションに向けた継続的なイノベーションの重要なステップ」と位置付けており、AIや高度なコンテンツ制作、ソフトウェア開発といった分野での活用を見込む。

詳細は同社の動画発表およ公式SNSで公開されている。