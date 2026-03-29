ゲーミングPCセール｜パソコンショップSEVENが24時間限定で最大8万円オフ

セブンアールジャパンは、3月29日に「2026/3/29 24時間限定セール」を開催する。期間中、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大80,000円オフで購入できる。このセールは3月29日0:00から23:59までの一日限定で行われる。

注目される商品として、「ZEFT Z55HS」、「EFFA G08J」、「ZEFT Z58L」がある。これらのモデルは、最新のIntel Coreプロセッサと高性能なGeForceグラフィックボードを搭載している。例えば、「ZEFT Z55HS」は、64GBのDDR5メモリと2000GBのSSDを備えており、通常価格729,800円から80,000円の割引で649,800円（税抜）で販売される。他にも「EFFA G08J」や「ZEFT Z58L」も特価で提供され、全て送料無料である。

購入はパソコンショップSEVENの公式サイトから可能で、セール特設ページでは他にも全10種類の商品が割引対象となっている。価格や仕様の詳細については、各商品の商品ページで確認できる。

これらのPCは、ゲーミングの他にも動画編集やクリエイティブな作業にも最適な性能を誇る。高性能なマシンを手に入れる絶好の機会となるため、この24時間限定セールを逃さないようにしたい。