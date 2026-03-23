ユニットコム、『紅の砂漠』推奨ゲーミングPC「LEVEL∞」発売　AMD Ryzen、AMD Radeonグラフィックスカードを搭載

ユニットコムは、iiyama PCのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、『紅の砂漠』推奨PCを3月20日に発売した。価格は288,800円から。この製品は、最新のAMD Ryzen プロセッサとAMD Radeon グラフィックス カードを搭載しており、ゲームの極限まで引き出すことを目指している。

LEVEL∞シリーズは、プレイヤーに最高のゲーム体験を提供するために設計されている。

本製品には複数のモデルが用意されており、最も手頃なモデル「LEVEL-R7B8-R96X-PGX-CD」は289,800円で提供される。このモデルは、AMD Ryzen 5 9600Xプロセッサ、AMD Radeon RX 9060 8GB GDDR6グラフィックス、DDR5 16GBのメモリーを搭載している。



また、さらに性能を重視するユーザー向けには、「LEVEL-R7B8-LCR98Z-TGX-CD」があり、これは489,800円で提供され、AMD Ryzen 7 9850X3Dプロセッサ、AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6グラフィックス、DDR5 32GBのメモリーを搭載する。

それぞれのモデルは、環境省のグリーン購入法の基準を満たしており、購入者は環境にも優しい選択をすることができる。各製品の標準構成はBTO(Build to Order＝受注後生産方式)に対応しており、自分に最適なカスタマイズが可能だ。購入は、パソコン工房の公式ウェブサイトから行うことができる。