RTX 5070×Core Ultra搭載、リネージュ2M推奨ゲーミングPCが登場

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、iiyama PCのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、新たにリネージュ2M 推奨パソコンを3月25日から販売開始する。

ユニットコムがリリースするリネージュ2M推奨パソコンは、BTO標準構成を採用しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能だ。製品の一つである「LEVEL-R789-265F-TKX-L2M」は、価格が404,800円で販売されており、インテル Core Ultra 7 プロセッサー265F、GeForce RTX 5070、DDR5 16GBメモリを搭載している。また、「LEVEL-15FX166-i7-RKPX-L2M」は249,800円と、手頃な価格でフルHDの美しい画像を楽しむことができる。どちらの製品もキーボードやマウス、モニタは別売りで、購入者の好みに応じてさらにカスタマイズが可能だ。

ゲーマーにとっては、リネージュ2Mのような大規模バトルが楽しめるゲームの推奨PCを選ぶことは重要だ。ユニットコムの新製品は、高度なグラフィック性能と快適なプレイ環境を提供することで、ゲームの世界に引き込まれる体験を可能にするだろう。