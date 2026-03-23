VTuber「おなつのにびたし」とコラボ！ LEVEL∞ゲーミングPCが登場

ユニットコムは、iiyama PCのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、VTuber「おなつのにびたし」とのコラボレーションによるゲーミングPCを発売した。「おなつのにびたし」のファンにとって嬉しい特典として、オリジナル壁紙とステッカーが付属し、さらに早期購入者にはキャンペーンとしてサイン入りコラボPCが当たる機会が実施中だ。

今回のコラボゲーミングPCは、長時間のゲームプレイや配信活動に優れた快適性と応答性を提供することを目指して設計されている。主なモデルには、AMD Ryzen 5 9600Xやインテル Core i7 プロセッサーなどの最新ハードウェアが採用され、多様なニーズに応えるラインナップとなっている。このゲーミングPCシリーズは、eスポーツやストリーミング、動画編集など、多岐にわたる用途に適応する。

購入者には、コラボ特典として先着100名限定で「おなつのにびたしオリジナルアクリルスタンド」やオリジナル壁紙・ステッカーが贈られるだけでなく、最大5,000円分相当の還元も用意されている。還元を受けるには「パソコン工房WEB会員」もしくは「ユニットコム ビジネス優待会員」への登録が必要だ。

さらに、おなつのにびたしのファンには見逃せないSNSキャンペーンも実施されており、フォロー＆ハッシュタグ投稿でサイン入りコラボPCが当たるチャンスが提供されている。応募は4月6日まで。