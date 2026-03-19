ユニットコム、全国で「期末決算セール第1弾」開催（3月20日〜27日）

パソコン工房やグッドウィルを手がけるユニットコムは、3月20日から3月27日までの期間に「超 期末最後の決算セール 第1弾」を全国各店舗で開催すると発表した。セールでは、オススメ即納パソコンや日替わりセール商品、PCパーツや周辺機器を大幅に値下げして提供する計画だ。

セール期間中、注目の商品は、eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボゲーミングPC「LEVEL∞」や、コスパ重視の「LEVELθ」、高品質なカスタマイズ可能BTOパソコン「iiyama PC」である。これらのモデルは、さらなるカスタマイズや出張設定設置サービス、便利なサポートも利用できる。また、学生向けのノートパソコン「iiyama キャンパスPC」も販売中で、4年間保証と物損保証付きモデルも選択可能だ。

セールの特典として、全国のパソコン工房では最大48回までの分割支払い手数料が無料になるショッピングローンも実施される。ショッピングローンは、新品や中古のパソコン、PCパーツ、周辺機器の購入が対象で、より身近に最新技術を体験できる機会を提供する。法人向けのまとめ買いや業務用パソコン買い替えにも対応し、NPU AIエンジン内蔵のモデルやマルチモニター対応のパソコンも選択可能である。

ユニットコムは、「Windows 11 全力乗換応援フェア」も展開中で、最新のWindows 11搭載パソコンに乗り換えるためのお得なオプションを提供している。このフェアでは、下取りサービスやアップグレード診断が受けられ、新たに快適なPC環境を手に入れるチャンスとなる。セール情報やキャンペーン詳細については、公式サイトで確認可能だ。