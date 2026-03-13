パソコン工房「超決算全力セール」開始　ゲーミングPCやノートPCがお買い得

ユニットコムは、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗にて「超 決算全力セール」を3月14日から3月19日まで開催する。このセールでは様々なPCパーツや周辺機器が勢ぞろいするという。

この「超 決算全力セール」では、『オススメ即納パソコン』や日替わりセール商品が充実している。また、ゲーミングPC「LEVEL∞」や「LEVELθ」、カスタマイズ可能な「iiyama PC」など、多彩な選択肢が購入者の目を引く。さらに、Windows 11搭載のスリムPCやノートPC、NPU AIエンジン内蔵モデルなど、ビジネス用途にも対応する最新モデルも充実している。

全国の店舗においては、法人向けの買い替えサービスや買取サービスも実施しており、店舗での相談や手続きもスムーズに行える。他には、最大48回までの分割支払い手数料無料のショッピングローンなども提供され、購入者が計画的に商品を手に入れられるよう各種サービスを整えている。

また、学生向けの「iiyama キャンパスPC」も販売中で、高性能・軽量・長時間駆動を実現したこのノートPCは、学生生活をサポートするだけでなく、4年間保証と最低買取保証付きで安心して使用できる。キャンパスライフを強力にバックアップするスキルセットも搭載している。

更に、お得にWindows 11搭載パソコンへの乗り換えを支援する『Windows 11 全力乗換応援フェア』を実施中。セキュリティリスクを避けるため、最新のWindows環境へアップグレードする絶好の機会として、様々な特典とともに提供されている。ぜひ店舗へ相談の上、最適なパソコンを手に入れて欲しい。詳細情報については公式サイトを参照し、店頭でもお気軽に問い合わせてみてほしい。