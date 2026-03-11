パソコン工房、期末決算セールでノートPC大幅値下げ　RTX 5070搭載ゲーミングモデルも特価

ユニットコムは、パソコン工房WEBサイト上で、お得な「期末決算セール」を3月31日16時59分まで実施している。このセールでは、家庭向け、ゲーミング、ビジネス向けのノートパソコンが中心となっており、特に注目される製品が大幅に値引きされる。

セールの目玉商品は、STYLE-14FH130-C5-UHCXとLEVEL-15FR172-U7-TKRXの2点だ。STYLE-14FH130-C5-UHCXは、通常価格129,800円が、セール期間中は109,800円に値下げされている。このノートパソコンは、Windows 11 Homeがプリインストールされており、インテル Core 5 プロセッサーと500GBの高速NVMe SSDを搭載している。また、環境に配慮したグリーン購入法適合商品でもあり、多様な用途にオススメの一台だ。

一方、ゲーマー向けにはLEVEL-15FR172-U7-TKRXが通常価格の339,700円から299,700円の特価で提供される。こちらは、インテル Core Ultra 7 プロセッサーやGeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載し、迫力ある映像体験を可能にする。高性能なDDR5 32GBメモリと1TB NVMe SSDで、ストレスフリーなプレイ環境を実現する。

会員限定で、BTOパソコンは全国送料無料のサービスを実施中だ。沖縄および離島でも送料は無料であり、購入点数やセール品に関わらずこの特典が適用される。アウトレットや中古品は対象外となるが、この機会に新しいPCを手に入れてほしい。