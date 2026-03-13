パソコン工房「AMD祭」開催、BTOパソコンが特価に　購入で限定マウスパッドも

ユニットコムは3月13日から4月10日13時59分まで、『期末・期初 怒涛のAMD祭』をパソコン工房WEBサイトで開催中だ。期間限定で特定のBTOパソコンを割引価格で提供し、さらに購入者には限定マウスパッドをプレゼントするという魅力的なセールである。

このセールでは、AMD製のBTOパソコンが豊富に取り揃えられており、指定商品を購入することで、縦約150mm×横170mmの限定マウスパッドがもらえる特典がついている。しかし、マウスパッドのプレゼントは在庫状況により早期終了する可能性もあるという。

特筆すべきは、パソコンがグリーン購入法適合商品として設定されている点だ。環境に配慮した選択をしたい人にとっても魅力的な内容になっている。セール対象機種はBTO方式でのカスタマイズが可能で、LEVEL-R7B8-LCR98D-UKX [LED]が標準価格504,700円からセール価格457,700円で提供されているのをはじめ、さまざまなモデルが用意されている。

さらに、パソコン工房のWEB会員やビジネス優待会員は送料無料サービスも利用可能で、購入点数や地域を問わず全国（沖縄や離島も含む）への配送が無料であることも大きなポイントとなっている。ただし、アウトレット品や中古品は対象外だ。